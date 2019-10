Giornata internazionale contro la povertà, le iniziative del comune di Ventimiglia

Ventimiglia. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, l’mministrazione ha voluto invitare a un’azione congiunta volta a prevenire, sensibilizzare e combattere la povertà e la fame che rappresentano una violazione dei diritti di ogni individuo. Il primo passo è stato fatto inviando una comunicazione alle direzioni didattiche. Gli studenti e tutti i giovani sono certamente una risorsa molto sensibile ai temi ambiente e povertà.

«Il tema “povertà”, ampio e delicato, è seguito con piena attenzione da tutta la nostra Amministrazione», dichiarano dal Comune. «A livello internazionale è notevolmente aumentato il numero delle persone e delle famiglie in condizioni di disagio sociale che sempre di più si rivolgono ai Servizi Sociali e alle a associazioni per assicurarsi un minimo di sussistenza alimentare e cure mediche basilari», afferma il sindaco Gaetano Scullino e prosegue l’assessore Mabel Riolfo che ieri ha mangiato alla SPES, una delle associazioni simbolo, «Purtroppo anche nel nostro Comune questo disagio colpisce molte persone e merita particolare attenzione da parte dell’Amministrazione. Anche in questo caso la collaborazione delle Associazioni, già costantemente impegnate sul campo, e la sensibilità dei cittadini, possono aiutare le fasce più deboli a superare le barriere sociali che troppo spesso le separano dalla collettività creando emarginazione e, talvolta, discriminazione. I mezzi forniti alle amministrazioni sono sempre insufficienti alla soluzione di questa piaga, ma insieme potremo programmare e promuovere progetti ed interventi affinché i nostri poveri possano recuperare almeno un po’ di quella dignità e umanità cui tutti abbiamo diritto».