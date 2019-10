Giornata di Educazione alla Prevenzione Senologica a Bordighera

Bordighera. Si terrà una Giornata di Educazione alla Prevenzione Senologica sabato 9 novembre dalle 8.30 alle 13 presso lo studio Oggero in via Romana 40.

«Il nostro intento è quello di sensibilizzare le donne in modo che facciano diventare la prevenzione una pratica abituale e rispondano di conseguenza alle campagne di screening organizzate dall’Asl1 Imperiese. Per questo motivo la giornata è dedicata alle donne di età superiore ai 40 anni che non hanno mai effettuato controlli senologici oppure non li effettuano da molto tempo.

La giornata, gratuita, prevede mammografie e/o ecografie mammarie, alcune informazioni “tecniche” sulla prevenzione ed è rivolta alle nostre associate ma soprattutto alle non associate, per queste ultime solo se non hanno mai usufruito di questo nostro servizio, proprio per far comprendere l’importanza della prevenzione.

Chiediamo alle interessate di prenotare inviandoci entro il 31 ottobre una mail al nostro indirizzo info@nonsiamosoli.it indicando nome e cognome, età, recapito cellulare ed una fascia oraria preferita. Se disponibili chiediamo di portare eventuali esami precedenti anche se molto datati.

Se per qualsiasi motivo, dopo la conferma di prenotazione, non fosse possibile onorare l’appuntamento, chiediamo di avvisare al più presto per poter dare la possibilità di partecipare ad un’altra donna» – spiegano gli organizzatori.