Imperia. La stagione entrerà, a breve, nel vivo e gli allenatori della Rari Nantes Imperia hanno testato il rodaggio dei propri atleti in una giornata (quella di ieri, sabato 26 ottobre) di amichevoli in casa dei francesi Olympic Nice Natation.

La prima squadra femminile, allenata da Merci Stieber, si è confrontata con le vice-campionesse di Francia. Nella doppia sfida ha riportato una vittoria ed un pari con l’allenatrice che ha potuto disporre della rosa al completo per la prima, salvo ulteriori movimenti di mercato. E’ stata anche l’occasione per dare minutaggio alle giovanissime che hanno seguito la Prima Squadra in trasferta e sono state dirette da Francesca Giulini a bordovasca.

Buone indicazioni anche per i maschi della Under15 allenati da Enrico Gerbò che ha potuto guidare i suoi roster, aggiungendo qualche innesto al roster.