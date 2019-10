Gf Sanremo, iscrizioni aperte per la Coppa Liguria on the road

Sanremo. Sono aperte dal 18 ottobre le iscrizioni per la Coppa Liguria on the road. Il 22 marzo farà tappa a Sanremo. Andrà infatti in scena il Gf Sanremo.

Non è stato semplice, specie dopo il recente annullamento della GF di La Spezia, ma col ritorno nel calendario primaverile di Alassio, ecco che tornano ad esserci le condizioni per proporre una Coppa Liguria con almeno quattro prove principali di quel territorio o zone limitrofe. Un calendario temporale che parte con Laigueglia a fine febbraio e si conclude con Torino al 3 maggio dunque come da tradizione nel primo terzo della stagione. Molto molto interessante la quota cumulativa al fine di garantire servizi e classifiche.

In tal senso oltre alla classifica generale Coppa Liguria (con relative premiazioni) saranno attivate in parallelo due classifiche regionali riservate ai soli tesserati o nativi piemontesi o liguri. Dunque una classifica regionale all’interno della classifica di Coppa Liguria. Quest’ultime due non saranno premiate ma saranno comunque una curiosità agonistica che siamo sicuri piacerà agli abbonati! Eccovi il riepilogo del circuito ligure-piemontese ricordandovi che si aggiunge alle proposte degli altri nostri challenge on the road: Alé Challenge, Giro delle Regioni, Coppa Toscana, Brevetto dei Campionissimi!

Il calendario.

23.02 GF Laigueglia

15.03 GF Alassio

22.03 GF Sanremo

03.05 GF Torino

Classifiche percorsi lunghi (migliori 3 risultati)

Brevetto con qualsiasi percorso (4)

Sono ammessi alla partecipazione con iscrizione al circuito Coppa Liguria 2020 tutti i cicloamatori con età compresa tra i 18 anni ed i 70 anni, con regolare tesseramento FCI o Enti della consulta fino al 30/11/2020. E’ ammessa anche la partecipazione dei cicloturisti, nei percorsi a loro espressamente riservati, cioè quelli indicati da ciascun CO. Con l’adesione ogni sottoscrittore dichiara di aver letto il Regolamento del Circuito e di accettarlo in ogni sua parte e dichiara di aver letto il Regolamento di tutte le gare facenti parte dello stesso e di accettarli in ogni sua parte. Eventuali resi su quote abbonamento solo da concordarsi e con addebito spese segreteria e costi per recesso anticipato.

CATEGORIE 2020

Sono previste le seguenti categorie solo amatori di cui 8 maschili e 3 femminili.

• Elite Master 18-29 anni (nati dal 1991 al 2002 compreso)

• Master 1 30-34 anni (nati dal 1986 al 1990 compreso)

• Master 2 35-39 anni (nati dal 1981 al 1985 compreso)

• Master 3 40-44 anni (nati dal 1976 al 1980 compreso)

• Master 4 45-49 anni (nati dal 1971 al 1975 compreso)

• Master 5 50-54 anni (nati dal 1966 al 1970 compreso)

• Master 6 55-59 anni (nati dal 1961 al 1965 compreso)

• Master 7 60-64 anni (nati dal 1956 al 1960 compreso)

• Femminile 1 fino ai 39 anni (nate dopo il 1981 compreso)

• Femminile 2 40-49 anni (nate dal 1971 al 1980)

• Femminile 3 oltre i 50 anni (nate prima del 1970 compreso)

Il sistema adottato per l’assegnazione delle griglie agli abbonati terrà conto della data certa di pagamento e quindi le griglie saranno suddivise per mese di pertinenza, in base alla data della valuta dell’operazione bancaria. A coloro invece che hanno maturato un merito nell’edizione precedente del circuito (2018) verrà assegnata la griglia di merito. La numerazione dei pettorali degli abbonati al circuito non rimarrà la medesima per tutte le prove, in quanto le gare che ne fanno parte risultano essere inserite in più circuiti, conseguentemente non è garantita l’esclusività in tema di numerazione ma certamente di posizionamento in griglia. Quest’ultima rimarrà la medesima.

Il sistema adottato per redigere le classifiche di categoria rimane il real time e vengono estrapolati solo gli abbonati al circuito, a quel punto in ordine di merito. La somma dei migliori tre piazzamenti, decreterà la posizione di ciascun abbonato alla Coppa Liguria. Classifiche percorsi solo lunghi attraverso migliori 3 risultati. Brevetto in funzione classifica società (4 concluse qualsiasi percorso).

Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento e a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno l’iscrizione, oppure escludere un abbonato dal circuito nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa. Non verranno accettate iscrizioni di ciclisti che in passato siano stati squalificati per doping o per comportamento antisportivo.