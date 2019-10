Sanremo. Ennesimo, nel giro di due settimane, fuoco di pulizia che scappa di mano a chi lo ha appiccato e provoca un incendio. Questa volta, verso le 14, è successo in Corso degli inglesi, in un terreno confinante con il Comando dei carabinieri di Villa Giulia.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del locale distaccamento. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato e la caserma dell’Arma non è stata neppure raggiunta dal fumo sprigionato dalle sterpaglie in fiamme. O rimane da capire se sia lecito o meno appiccare roghi, anche se finalizzati alla puliture delle erbacce, in pieno centro abitato.

di 5 Galleria fotografica Incendio sterpaglie vicino caserma Carabinieri Sanremo









Sì perché, al netto dell’edificio dei militari, attorno al campo incendiato ci sono ville, palazzine e una strada discretamente trafficata.