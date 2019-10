Foto di Benito Mussolini su cruscotto camion, Imperia di Tutti: «E’ pericoloso sottovalutare il fascismo»

Imperia. «La plateale esposizione di una foto di Benito Mussolini in posa ducesca sul parabrezza di un camion della ditta che esegue i lavori in galleria Gastaldi a Imperia e le successive polemiche che il gesto ha provocato, ci impongono alcune riflessioni – dichiara Roberto Saluzzo, capogruppo Imperia di Tutti - È corretto e opportuno che le autorità competenti abbiano provveduto a far rimuovere la foto e che verifichino la sussistenza di responsabilità in capo all’autore materiale del fatto. Ma al di la della condanna dell’azione e di eccessive pretese punitive, la revoca dell’appalto alla ditta non sta giuridicamente ne in cielo ne in terra, semmai si chieda alla ditta di agire verso il proprio dipendente con provvedimento disciplinare. Ciò che colpisce e sconcerta maggiormente ci sembrano gli scomposti e inquietanti commenti di molti cittadini sul web e sui social».

«Una diffusa giustificazione e assoluzione dei un gesto che nella nostra città e nel paese non dovrebbe aver alibi alcuno. Un atteggiamento diffuso che tende a riabilitare uomini e idee criminali in un humus figlio di una cultura politica recente che segue schemi antichi e che evidentemente raccoglie i primi frutti degli orridi semi sparsi. Se in una città che tanto ha subito dal fascismo, in una Provincia che ha una medaglia d’oro figlia del sangue di mille cittadini, può sembrare normale mettere la foto del duce in macchina c’è qualcosa che non va. Su questo dobbiamo

attentamente riflettere, tutti» – afferma Roberto Saluzzo, capogruppo Imperia di Tutti.