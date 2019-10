Sanremo. Week end intenso per il Cs Judo Sanremo che ha portato più di trenta atleti al PalaRuffini di Torino sabato 19 e domenica 20 ottobre per i tornei Città di Torino e 4’ prova Jigoro Kano Joung Cup.

Nella mattinata di sabato hanno combattuto gli atleti delle categorie, i cadetti (under 18) ed Es. A e B dal 2007 al 2005. Per il team sanremese erano schierati nei cadetti Mediati Niccolò, Ruo Roch Lucrezia (tesserata fino al 31/12/19 per un’altra società ma seguita e diretta dal Judo Sanremo), gli Es B Mastrorillo Matteo, Borga Matteo, Mediati Jacopo e i fratelli Di Michele Jody e Nicole (anch’essi in forza al Judo Sanremo ma tesserati fino a fine anno per altra società).

I cadetti Niccolò e Lucrezia non vanno oltre i turni preliminari ma dimostrano nell’atteggiamento un grande valore che, nel tempo, porterà sicuri risultati.

L’ostica categoria degli Esordienti B mostra che in Italia il livello è davvero alto e, nonostante ciò, gli incontri vinti sono molti e portano ad un terzo posto per Nicole Di Michele, a due quinti posti per Borga Matteo e Di Michele Jody, ad un settimo posto per Mastrorillo Matteo e ad un’ ottima prima gara per Mediati Jacopo.

Nel pomeriggio, si sono affrontate le categorie dei preagonisti, dai più piccoli degli anni 2015/2014 fino ad arrivare ai ragazzi degli anni 2009/2008.

Lo staff tecnico degli insegnanti Ettore Guarnaccia, Andrea Scalzo e Giuseppe Mastrorillo si ritiene molto soddisfatto e afferma: «Nonostante la dura giornata, i nostri atleti hanno fatto vedere un ottimo atteggiamento riuscendo a portare in gara ciò che gli viene insegnato in palestra con grande voglia di crescere e soprattutto di divertirsi. E sebbene alcuni risultati non corrispondano al grado tecnico raggiunto, hanno dato buone prestazioni e la tenacia e l’impegno giornaliero al Dojo (palestra ) riusciranno a portare grandi soddisfazioni».

Nella giornata di domenica, la gara era riservata alle categorie junior e senior a cui ha partecipato un’atleta seguita e tesserata da uno dei più forti club d’Italia gemellato con il Cs Judo Sanremo “Kumiai Judo Druento“: Alessia Trespine.

L’ atleta savonese, categoria junior under 21, diplomata cintura nera 1’ Dan già a 16 anni, ha ripreso da poco gli allenamenti e con grande sacrificio riesce ad essere a Sanremo almeno due volte alla settimana per allenarsi. Disputa una delle sue prime gare della stagione in modo fiero ma non riesce a superare i turni preliminari.

«Non conta il risultato – commenta ancora lo staff tecnico – ma rientrare in modo positivo in ambiente agonistico e domenica ha dimostrato di saperlo fare bene».

Ecco i risultati dei più piccoli:

Cat. Bambini

Primi classificati: Scalzo Filippo, El Jazzar Valerio, Cadar Gabriel, Capello Daniele, Baggioli Alessandro, Di Michele Emily.

Secondi classificati: Carota Giacomo, Semanjaku Saimon.

Terzi classificati: Fessia Alfredo, Lobasso Matteo, Adamo Gioele, Colucci Arianna, Tiziano Claudio, Tognettaz Ivan.

Categoria Fanciulli 2010-2011

Primi classificati: Mastrorillo Andrea, Scalzo Ginevra

Secondi classificati: Pritula Alessandro, Bottero Elisa, Lo Presti Leonardo.

Terzi classificati: Colucci Tommaso, Miatto Edoardo, Carota Matteo.