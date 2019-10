Festival di Sanremo, in gara anche le canzoni della serata cover. La giuria? Diversa in ogni puntata

Sanremo. I brani della serata cover per la prima volta in gara e giurie differenti ogni sera, tanto per i Campioni che per le Nuove Proposte. Sono alcune delle ultime novità della prossima edizione del Festival della canzone italiana, al Teatro Ariston dal 4 al 8 febbraio.

Dopo aver reintrodotto la categoria dei Giovani, il direttore artistico e conduttore Amadeus prosegue a definire il copione della rassegna che quest’anno celebra i 70 anni di età. E se il parterre sarà annunciato soltanto a inizio anno, nella puntata speciale dell’Epifania dei Soliti Ignoti, la Rai ha già diffuso il programma delle cinque serate.

Martedì 4, prima serata, Sanremo 2020 alzerà il sipario. Saranno eseguite 10 canzoni in gara della sezione Campioni e 4 canzoni della sezione Nuove Proposte. Mercoledì 5, seconda serata, si potranno ascoltare le altre 10 canzoni dei big e le restanti 4 canzoni dei giovani. Giovedì 6, terza serata, sarà dedicata alle cover e sarà intitolata “Sanremo 70″. I 20 Campioni si esibiranno con canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival. Gli artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri. Contestualmente, si potranno riascoltare le 4 canzoni rimaste in competizione nella sezione Nuove Proposte. Venerdì 7, quarta serata, i 20 Campioni riproporranno i loro brani e, dopo aver aver assistito all’ultima esibizione dei due giovani ancora in gara, sarà decretato il vincitrice della sezione Nuove Proposte. Sabato 8 febbraio, quinta serata, i 20 Campioni eseguiranno le canzoni in gara e al termine sarà proclamato il vincitore della 70a edizione del Festival di Sanremo.

In ogni serata, nella sezione Campioni, saranno chiamate a votare giurie diverse: quella Demoscopica per le prime 10 canzoni eseguite il martedì e per le seconde 10 che saranno eseguite il mercoledì, la giuria composta da musicisti e vocalist dell’Orchestra voterà il giovedì, poi la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web che voterà il venerdì. Solo nell’ultima serata Demoscopica e Stampa voteranno insieme, con l’aggiunta del Televoto (in sostituzione dei musicisti e vocalist dell’Orchestra).