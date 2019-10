Festival di Sanremo, Fiorello: «Ci sarò, con Amadeus e Jovanotti faremo una cosa a tre»

Sanremo. Che qualcosa stesse bollendo in pentola lo si era già intuito questa estate, quando, all’annuncio di Amadeus quale conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, su Twitter era comparso questo post di Fiorello: «Che dire?!? Felicissimo per Amadeus un po’ meno per me!. Ansia doppia @RaiPlay e @SanremoRai !!! Non ce la posso fare..AIUTOOOO». Ora è ufficiale, lo showman siciliano sarà uno dei protagonisti della 70esima edizione della kermesse.

È stato lo stesso Fiore a confermarlo nel corso della presentazione a via Asiago di Viva RaiPlay, alla presenza di Fabrizio Salini, ad della Rai. Alle domande dei giornalisti sulla sua presenza come ospite al Festival, ha risposto: «Ad Amadeus ho chiesto di lasciarmi tranquillo fino al 20 dicembre e poi ragioniamo su quello che possiamo fare. Ma che io vada a Sanremo è sicuro, ce lo siamo detti 35 anni fa a Milano. Ci mancherebbe. Probabilmente verrà anche Jovanotti, sarebbe carino fare una cosa a tre».

Ora non resta da capire cosa farà sul celebre palco: co-conduttore o semplice incursore?