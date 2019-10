Festa dei nonni, i bimbi di Santa Marta in visita al ricovero di Latte

Ventimiglia. Grande festa nel ricovero per anziani a Latte dove, questa mattina, si sono recati i bimbi dell’asilo Santa Marta di Sanremo – classi III, IV e V – per festeggiare insieme ai propri “vecchi” la festa dei nonni, ricorrenza che, come ogni anno, cade il 2 di ottobre.

Dopo aver cantato una canzone, i piccoli hanno aiutato i nonni a realizzare dei cartelloni a tema autunnale. In un clima di allegria e collaborazione i bambini ed i nonni hanno portato a termine un meraviglioso laboratorio.