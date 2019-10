Santo Stefano al Mare. Continua l’anno d’oro per la Canottieri Santo Stefano al Mare: dopo i buoni risultati dei giovanissimi ed successi nazionali ed internazionali di Alice Ramella prima della pausa estiva, questa volta è l’attività della squadra senior a portare i colori biancazzurri sul gradino più alto del podio.

Mattatore degli ultimi tre week end di gare è stato Federico Garibaldi, che in quindici giorni ha conquistato numerosi titoli italiani. Nel primo, quindici giorni fa a Ravenna, dove si sono svolti i campionati italiani universitari, Federico ha conquistato la medaglia d’argento nel singolo ed il titolo di campione italiano nel doppio.

La medaglia d’oro non è poi sfuggita nemmeno durante il week end successivo, nella specialità del singolo senior ai Campionati Italiani di Società che si sono svolti ad Eupilio, in Lombardia, dove per il sodalizio sanstevese è da ricordare anche il buon piazzamento del doppio con Andrea Vincenzi e Michele Cicconetti e, tra i master, la medaglia d’oro conquistata da Marta Ardissone nel quattro di coppia in equipaggio misto con la Canottieri Sanremo (tra i master anche ai campionati italiani è possibile organizzare equipaggi misti tra società diverse).

A chiudere il ciclo di vittorie infine, i due titoli italiani conquistati lo scorso week end a Pescara, dove si sono svolti i Campionati Italiani di Coastal Rowing e Sprint Coastal. In entrambe le competizioni il doppio composto da Federico Garibaldi ed Enrico Perino ha avuto la meglio su tutti gli avversari, tra cui anche recenti partecipanti ai mondiali di canottaggio con la nazionale maggiore.

Nella stessa competizione sesto posto nei campionati italiani e quarto nei beach sprint per l’altro doppio schierato dalla Canottieri Santo Stefano di Michele Cicconetti e Andrea Vincenzi. Tra i master, ancora Marta Ardissone nel quattro di coppia misto con Sanremo ha conquistato l’oro nelle gare sprint ed il secondo posto nel campionato italiano sulla distanza di 5000 metri.

Notevole la soddisfazione di tutto lo staff del sodalizio sanstevese che durante tutto l’anno ha portato in alto il nome di Santo Stefano al Mare sui campi di regata italiani e mondiali; infatti il prossimo appuntamento per la Canottieri saranno i mondiali Coastal Rowing a Hong Kong, dove oltre a Federico Garibaldi che parteciperà sul quattro di coppia misto con il Rowing Club Genovese, la compagine biancazzurra schiererà anche il collaudato doppio di Andrea Vincenzi e Michele Cicconetti.