Federazione Calcistica di Seborga, a mister Franco Basta la targa speciale 2019

Seborga. Ultimo atto stagionale per la Federazione Calcistica del Principato di Seborga che ha assegnato come ogni anno la propria targa speciale riservata a personalità del mondo sportivo particolarmente impegnate nello sviluppo del calcio seborghino. Il trofeo 2019 è stato consegnato a mister Franco Basta attuale allenatore dell’Airole FC e Commissario Tecnico della nazionale di calcio a 5 del Principato. Storico coach del futsal ligure, Basta ha ottenuto nella sua carriera la promozione in serie B con l’Ospedaletti prima di guidare l’Imperia e poi approdare all’Airole FC, squadra giunta fino al terzo posto regionale ligure nella serie C 2018 e capace poi di bissare nell’ultimo campionato la seconda qualificazione consecutiva ai playoff.

E proprio in attesa di cominciare la terza stagione alla guida dei biancoverdi della Val Roja mister Franco Basta è stato insignito della targa speciale del Principato di Seborga consegnatagli dal direttore sportivo della FCPS Matteo Bianchini: «l’incontro con mister Basta nel 2015 – ha commentato il DS biancazzurro – è stato per noi davvero fondamentale sia per lo sviluppo del calcio a 5 sia per il progresso generale della nostra Federazione. Siamo molto onorati che sia il CT della nostra nazionale ed ancor più felici di aver conosciuto tramite Franco lo straordinario gruppo dell’Airole FC che anche quest’anno ci rappresenterà nel campionato ligure di serie C. Ringraziamo a tale proposito il Presidente Stefano Ricci, i dirigenti, i tecnici e tutti i giocatori augurando in bocca al lupo per la nuova stagione ormai imminente!».