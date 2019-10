Imperia. Con l ‘inizio dei Campionati Nazionali FIPAV, esordio in B2 per la giovanissima pallavolista imperiese Giulia Leone, fa diciassette anni il prossimo dicembre, che domenica scorsa con l’Antares Verona, squadra in cui milita dalla scorsa stagione, ha incontrato il Team GPS S.Vito Vicenza per la prima giornata del girone D della serie B2 femminile.

L’atleta imperiese, cresciuta nella Nuova San Camillo Volley Imperia, pur disputando una eccellente gara, non è riuscita ad evitare la sconfitta della sua squadra per 3 a 1 in una partita molto combattuta come lo stanno a dimostrare i parziali del match: 19/25, 25/27, 25/18 e 23/25.

Il team veronese è composto da tutte atlete under 18 per la strategia della società, diretta a selezionare e far crescere giovani talenti sotto la guida di Claudio Feyles , allenatore plurivincente nei settori giovanili di molte società. Un altro passo avanti nella carriera di Giulia non senza grandi sacrifici, in quanto oltre agli impegnativi allenamenti quotidiani e partite del fine settimana, frequenta il quarto anno del Liceo Linguistico a Verona.