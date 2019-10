Ecosistema urbano 2019, Imperia solo novantesima nella classifica di Legambiente

Imperia. Imperia si attesta al novantesimo posto su centoquattro nella classifica 2019 dell’Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia.

Il rapporto annuale misura le prestazioni dei capoluoghi di provincia italiani secondo cinque categorie distinte: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente.

Rispetto allo scorso anno Imperia non ha visto alcun miglioramento della propria situazione, ma neanche un peggioramento, infatti ha “riconquistato” la medesima posizione del 2018.

In testa alla classifica figura Trento, in Trentino Alto Adige, che si afferma come città più green d’Italia, ultima invece Catania, in Sicilia.