Eccellenza, Ospedaletti Calcio-Albenga verrà recuperata il 6 novembre

Ospedaletti. La partita tra Ospedaletti Calcio e Albenga verrà recuperata il 6 novembre. L’incontro, valido per la sesta giornata di Eccellenza, era stato rinviato domenica scorsa a causa del maltempo.

Al momento gli orange hanno 7 punti in classifica mentre l’Albenga 11. Le due squadre scenderanno perciò in campo il 6 novembre alle 16 per recuperare la partita e portare a casa altri punti.

Lo stesso giorno, però alle 20.30, giocheranno anche Finale e Pietra Ligure, l’altro incontro rimandato a causa dell’allerta meteo.