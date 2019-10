Eccellenza, l’Imperia supera Angelo Baiardo. Mister Lupo: «Sono contento sia del risultato che della prestazione»

Imperia. L’Imperia supera Angelo Baiardo e conquista, con 12 punti, la vetta della classifica del campionato di Eccellenza a pari merito con il Sestri Levante, prossimo avversario dei neroazzurri. «La partita di ieri è andata bene – dichiara il mister dell’Imperia, Alessandro Lupo - Sono contento sia del risultato che della prestazione».

Nonostante il campo difficile l’Imperia è riuscita a vincere la quinta giornata del campionato con il risultato di 0-2. «E’ la quinta partita che giochiamo e abbiamo fatto tanti punti, meglio di così non può andare, anche se credo che possiamo fare ancora meglio – afferma il mister -. Faccio i complimenti ai ragazzi perché sono due mesi che danno tutto quello che hanno e si applicano in tutto e per tutto. Sono molto contento».

«Ci sono state alcune polemiche su Edo Capra – fa sapere il mister neroazzurro – Non mi sono piaciute alcune dichiarazioni su Capra, che conosco bene da un paio di mesi, ma che conoscevo già da tempo. E’ un ragazzo solare e splendido attaccato molto ai giovani, mi dissocio un po’ dalle dichiarazioni che hanno fatto da Genova. Può capitare che in una partita l’arbitro prenda un abbaglio o che un giocatore si comporti in un certo modo, ma etichettare un ragazzo mi sembra esagerato».

Angelo Baiardo-Imperia 0-2

Angelo Baiardo: Gaione, Pascucci, Ungaro, Memoli, Digno, Napello, Briozzo, Oliviero, Incerti, Provenzano, Merlani.

Imperia: Trucco, Fazio, Padovan, Sancinito, Guarco, Virga, Capra, Giglio, Boggian, Martelli, Salmaso. Allenatore: Lupo.

Arbitro: Bello di La Spezia.