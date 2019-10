Eccellenza, Imperia ospita il Sestri Levante. Mister Lupo: «Finalmente giocheremo sul campo del “Ciccione”»

Imperia. «Sono contento di essere arrivato a questa sfida con i punti giusti per affrontarla nel migliore dei modi – dichiara il mister dell’Imperia, Alessandro Lupo, alla vigilia della partita con il Sestri Levante – Abbiamo fatto bene fino ad oggi, sicuramente non sarà una partita decisiva, ma chi riuscirà a far bene avrà una grande iniezione di fiducia».

Al momento entrambe le squadre si trovano in cima alla classifica con 12 punti. «Sono due mesi che i ragazzi lavorano benissimo – continua il mister neroazzurro – Sono molto contento del loro atteggiamento e sicuramente andremo a fare una partita che da un punto di vista tecnico sarà più difficile delle altre, ma manterremo il solito atteggiamento positivo che ci rende fieri a fine gara a prescindere dal risultato».

La gara, valida per la sesta giornata del campionato Eccellenza, andrà in scena alle 15, allo stadio “Nino Ciccione”. «Si giocherà nel nostro stadio anche se ci sono ancora i lavori in corso – fa sapere il mister – Finalmente giocheremo sul campo del “Ciccione” che finora abbiamo visto solo una volta in tre mesi».