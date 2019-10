E’ morta la maestra Paola, per anni ha insegnato a Vallecrosia

Vallecrosia. E’ cordoglio nella ‘città della famiglia’ per la morte della maestra Paola Marchesini. Da pochi anni in pensione, Paola aveva esercitato per decenni la professione di maestra nelle scuole di Vallecrosia, città in cui viveva in via Angeli Custodi. Da qualche tempo le sue condizioni di salute non erano buone.

Paola era molto conosciuta e benvoluta. Appresa la notizia della sua morte, in molti hanno scritto messaggi di affetto nei suoi confronti.

Paola lascia il marito Valter e il figlio Valerio.