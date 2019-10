Droga e armi: finiscono in manette marito e moglie di Sanremo

Ventimiglia. Nell’ambito di mirate operazioni di controllo del territorio, finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, il personale del Commissariato della Città di confine ha denunciato due persone per spaccio di sostanze stupefacenti e uno straniero per violazione della normativa sul regolare ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato.

Nel pomeriggio di sabato è stata denunciata una coppia di italiani, entrambi di circa 35 anni ed originari di Sanremo, a seguito di rinvenimento presso la loro abitazione di 0,26 gr. di stupefacente del tipo marijuana e 16,54 gr. di sostanza del tipo hashish. Su una mensola del soggiorno veniva altresì rinvenuto un proiettile per arma da sparo calibro 7.65 illegalmente detenuto. I coniugi sono stati denunciati, in concorso, per detenzione di stupefacenti al fine di farne commercio e l’uomo altresì per detenzione illegale di munizioni.

Nella giornata di domenica la Squadra Volante del Commissariato procedeva all’arresto di uno straniero, 19enne originario della Libia, rientrato illegalmente in Italia a seguito di espulsione dal territorio disposta dal Questore di Udine. Il soggetto è stato individuato dai poliziotti impegnati costantemente nella gestione dei flussi migratori e della presenza migranti in città.