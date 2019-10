Dramma a Imperia, donna trovata morta in casa

Imperia. Una donna di circa 70 anni è stata trovata morta nella tarda mattinata all’interno del proprio appartamento in un condominio che si affaccia su viale Matteotti.

A lanciare l’allarme sono stati i parenti dell’anziana che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, hanno chiesto l’intervento del 112. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e un’ambulanza ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della settantenne.

La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.