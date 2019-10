Castellaro. Un uomo ha perso la vita nell’incendio della propria abitazione in una campagna di regione Poggio, a Castellaro. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe un sessantenne disabile.

Indagini sono in corso per comprendere le cause dell’incendio, divampato intorno alle 12,30. Le fiamme hanno completamente avvolto l’abitazione a due piani in cui viveva l’uomo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che dopo aver spento il rogo, hanno trovato il corpo dell’uomo sotto le macerie. Presenti anche i carabinieri e il sindaco di Castellaro.

La strada che conduce alla abitazione è stata chiusa per motivi di sicurezza.