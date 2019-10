Sanremo. 26 nazioni e 160 imbarcazioni si sono date battaglia, dal 7 all’11 ottobre, in occasione della prestigiosa Dragon 90th Anniversary Regatta powered by Paul & Shark, che quest’anno si è tenuta a Sanremo.

Il giorno 6 ottobre si è tenuta la Cerimonia d’inaugurazione, presso lo Yacht Club Sanremo, organizzatore dell’evento, nella persona del suo Presidente Beppe Zaoli. La Nazione Templare era presente all’inaugurazione con una delegazione formata dal Ministro degli Affari Esteri, Antonio Awana Gana Costantini Picardi, dal Ministro per l’Ambiente, Stéphanie Lescouzère, dal Ministro dei rapporti con le religioni, Richard Tirole, e dal Ministro del Turismo, Antonella Barbero.

Notevole la presenza delle autorità italiane, con l’Assessore della Regione Liguria, Gianni Berrino, e il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri. Al termine di una combattuta giornata finale i danesi Jens Christensen, Anders Bagger e Thomas Schmidt a bordo di DEN410 Out of Bounce si sono aggiudicati la

Dragon 90th Anniversary Regatta powered by Paul&Shark, categoria Gold Fleet. L’equipaggio dell’imbarcazione “ITA60 Templar” ha gareggiato per la Nazione Templare nella categoria Silver Fleet ed era formato da Valter Pizzoli (Ministro dell’Economia della Nazione Templare), Andrea Zaoli (cittadino della Nazione Templare) e Francesco Rubagotti.

Per definire la classifica finale, si è dovuto attendere fino all’ultima prova, con diversi capovolgimenti di fronte. La Nazione Templare, pur trattandosi della prima gara in assoluto con una barca dragone, ha ottenuto, quale miglior piazzamento nelle varie gare, un onorevole 8° posto, mentre come Classifica finale, nella sezione Silver Fleet, si è piazzata al 51° posto.