Dolcetto o scherzetto? A Triora ad Halloween non si scherza

Triora. Alla festa di Halloween di quest’anno ci sarà poco da scherzare. Già perché il sindaco del paese delle streghe ha emanato una serie di ordinanze atte a prevenire disordini e tutelare l’incolumità pubblica.

La festa di halloween, di importazione anglosassone ma che a Triora è uno degli appuntamenti più importanti dell’inverno nell’ambito delle manifestazioni turistiche, sarà regolamentata da diversi provvedimenti.

Già perché negli anni passati vista la grande affluenza di pubblico, tante persone non sono riuscite a raggiungere il paese per via del grande afflusso di auto, rimanendo bloccate a valle. Insomma un “dolcetto o scherzetto” con le dovute precauzioni ma soprattutto nel rispetto delle regole, assai ferree.

Nelle pagine dell’ordinanza firmata dal sindaco Massimo Di Fazio spicca il divieto per i locali commerciali, di somministrare bevande che possano facilmente indurre all’ubriachezza (con contenuto alcolico superiore al 21%), nonché la vendita per asporto di bottiglie di vetro che potrebbero essere usate come corpi contundenti o peggio, se rotte, come armi da taglio. Un Halloween sobrio ma non finisce qui: dura vita anche per i camperisti che dovranno giungere in paese entro le 12 del 31 ottobre.

Per i pullman turistici divieto di transito e di accesso dalle 12 de 31 ottobre fino alle 24 del 1 novembre. I venditori ambulanti devono essere puntuali nel giungere in paese e montare il loro banco: gli organizzatori del mercatino devono essere in Triora nella zona adibita al brocante entro e non oltre le 14 del 31 ottobre, lasciando lo spazio utile al passaggio dei mezzi di pubblica sicurezza e ai veicoli di soccorso.

Per qualcuno potranno essere ordinanze paurose ma che eviteranno spaventi, quelli veri non mascherati.