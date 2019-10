Dolcedo. Dramma nella notte in via Clavi, dove un uomo di 32 anni, L.O., è morto dopo essersi schiantato contro il muro di un’abitazione per motivi in fase di accertamento da parte dei carabinieri. E’ successo poco prima della mezzanotte. Il giovane viaggiava in sella a uno scooter Kymco Dink 200 quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di un casolare annesso a una villa. Sull’asfalto non c’erano segni di frenata: l’urto è stato violentissimo e non ha dato scampo all’uomo, morto praticamente sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte di un equipaggio della Croce d’Oro di Imperia, accorso pochi istanti dopo lo schianto.

Stando a quanto ricostruito, sembra che il 32enne stesse scendendo da Dolcedo per raggiungere i ‘Piani’ di Imperia. Non è escluso che all’origine della disgrazia possa esserci un malore.