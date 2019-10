Dolceacqua, tutto pronto per l’inaugurazione della mostra di Luca Gavarini

Dolceacqua. Dal 25 ottobre al 3 novembre dalle h.15:30 alle 19:30 il centro culturale e ricreativo in collaborazione con il comune di Dolceacqua, presenta l’artista Luca Gavarini e “Il turbolento viaggio dell’uomo dentro l’uomo”. @locandina

Un’esperienza visiva attraverso il viaggio introspettivo dell’artista, che coglie negli intimi tumulti l’essenza di una società caotica che tende a sopraffare le peculiarità del singolo in favore di un caos, appagante all’apparenza, ma che in realtà inebria per poi tutto fagocitare. Inaugurazione venerdì 25 ottobre 2019 alle h.18:30 presso il Palazzo Luigina Garoscio 2° piano in Via Doria n°10