Dolceacqua. Un uomo è rimasto ferito dopo essersi capottato con la propria auto sulla provinciale nei pressi del bivio per Rocchetta Nervina in direzione Pigna. Stando a quanto ricostruito, il conducente – un anziano residente a Dolceacqua – ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato per motivi in fase di accertamento.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, il personale sanitario con un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia e la polizia locale.

L’incidente a Dolceacqua