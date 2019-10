Dimensionamento scolastico e offerta formativa, Andrea Costa (Liguria Popolare): «Ascoltate le esigenze del territorio»

Genova. Approvati nella III commissione Attività Produttive, Cultura, Formazione e Lavoro il piano di dimensionamento scolastico della regione e il piano dell’offerta formativa 2020 2021.

«Si tratta di piani condivisi con il territorio – commenta il consigliere regionale di Liguria Popolare e presidente della commissione Andrea Costa – abbiamo infatti accolto tutte le indicazioni giunte. Non ci saranno chiusure o accorpamenti, ritengo che sia importante mantenere il più possibile presidi e servizi, del resto è anche grazie a scelte di questo tipo che si contrasta l’abbandono del territorio».

Il presidente della III Commissione Andrea Costa poi spiega: «Tra le altre cose il piano prevede l’istituzione di nuovi corsi serali: è infatti giunta da più parti la richiesta di attivarli e la Regione ha accolto questa esigenza».

In tal senso sono coinvolte le province di La Spezia, Genova e Imperia. Mentre per la provincia di Savona è prevista l’attivazione di nuovi indirizzi formativi.

Ecco qualche esempio.

A Sarzana verrà attivato un corso serale presso l’Istituto Parentucelli indirizzo professionale “Agricoltura, sviluppo rurale valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, a Savona invece un nuovo indirizzo per il Liceo Statale Giordano Bruno con l’attivazione nell’ambito dell’ordinamento liceale artistico dell’indirizzo “Design”. Per la Città Metropolitana di Genova si può ricordare l’attivazione del corso serale all’Istituto Caboto per l’indirizzo professionale “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”. Infine a Imperia presso il IIS “C. Colombo” l’attivazione del corso serale nell’ordinamento Tecnico, settore Economico, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing presso la sede di Sanremo.

«Abbiamo ascoltato le esigenze del territorio e dato risposte concrete facendo un deciso passo avanti per andare incontro alle famiglie e alla popolazione – conclude il presidente della III Commissione Andrea Costa –. Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore regionale Ilaria Cavo per la sensibilità dimostrata su un tema così importante come l’istruzione».