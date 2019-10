Diano Marina, il mondo della musica piange Roberto Tarasco

Diano Marina. E’ morto lo scorso 19 ottobre Roberto “Bobo” Tarasco, 59 anni. L’uomo era conosciutissimo nel golfo dianese e non solo, soprattutto per essere stato per diversi anni frontman di alcune band.

Anima rock, Roberto, per tutti Bobo, era un artigiano edile e viveva a Diano Marina con la compagna.

Decine i messaggi di cordoglio sui social. I funerali di Roberto Tarasco si svolgeranno domani, martedì 22, alle 15 presso la chiesa di Diano Marina. Mentre a partire dalle 13,30 di oggi, sarà presente presso il cimitero di Diano Marina il feretro di Roberto nella camera mortuaria.