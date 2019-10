Bordighera. Situazione di degrado in via Silvio Pellico nella città di confine. E’ quanto ci segnala una nostra lettrice:

«Questa è la situazione in via Silvio Pellico a Bordighera, non se ne può più. Sotto quel telone blu c’è una casetta per cani in eternit tra l’altro con tetto rotto, lasciata un anno fa.

Lo sanno tutti Dock’s Lanterna, vigili, Sindaco. Niente, dopo esserci lamentati all’infinito invece che farla portare via, l’hanno coperta».