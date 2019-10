“Defend Rojava”, a Imperia “La Talpa e l’Orologio” scende in piazza a favore del popolo curdo

Imperia. Gli antagonisti imperiesi chiamano a raccolta per una mobilitazione a favore del popolo curdo. In queste ore, la Turchia approfittando del ritiro delle forze armate statunitensi, sta bombardando postazioni e cittadine curde all’interno del territorio siriano. Le stesse forze che avevano combattuto l’Isis ora si trovano aggredite dalle armi di Erdogan, che li definisce terroristi e va avanti nonostante le pressioni internazionali, prima tra tutte quelle della UE, che vogliono il cessate il fuoco.

Tornando alla nostra provincia ecco cosa dicono gli attivisti del centro sociale “La Talpa e l’Orologio”: «È iniziato l’attacco turco contro i territori autonomi del Rojava.Al momento sono in corso bombardamenti aerei vicino Serekanye e raid a Tal Abyad.Ricevuto l’ok dal presidente degli Stati Uniti, Erdogan ha fatto partire un’operazione che colpirà i civili, produrrà nuovi profughi e trascinerà in guerra una parte di Siria pacificata nel modello rivoluzionario del confederalismo democratico.

L’infamia di questa invasione e del silenzio Ue rimarrà scritta nei libri di storia.Oggi come ai tempi della resistenza di Kobane, siamo al fianco delle compagne e dei compagni curdi che hanno combattuto l’isis. Contro la guerra di Erdogan, oltre l’assordante silenzio internazionale, al fianco di chi sta riscrivendo la storia e costruendo una societa’ più giusta: ecologista, femminista, antirazzista! noi sappiamo da che parte stare.

La loro rivoluzione è la nostra rivoluzione. Fino alla fine, fino alla vittoria. Ci vediamo sabato 12 ottobre, a partire dalle 10, in via san giovanni a Oneglia. Partecipiamo numerosi»