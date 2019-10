Dalla Sanremese alla nazionale svedese, Riccardo Gagliolo realizza un sogno

Sanremo. Riccardo Gagliolo, difensore del Parma, realizza un sogno: giocare in Nazionale. Il 29enne, imperiese ma di origine svedese da parte della madre, è stato convocato per la prima volta dal c.t. della Svezia Jan Andersson per giocare nelle gare di qualificazione a Euro 2020 contro Malta e Spagna.

Il giovane calciatore ha militato nella Pro Imperia e ha coltivato 23 presenze e 1 gol in C2 con la Sanremese nella stagione calcistica 2010/11. La società biancoazzurra, venuta a conoscenza della lieta opportunità per Gagliolo, augura a Riccardo: «In bocca al lupo!».

Nato come terzino sinistro, Gagliolo ha giocato anche come centrale di difesa, ruolo che gli ha regalato grandi soddisfazioni e lo ha consacrato nella sua doppia esperienza, prima a Carpi e poi a Parma, squadra dove milita tutt’ora in serie A e con la quale ha già realizzato anche un gol nella stagione in corso.

Una storia incredibile quella di Gagliolo che al termine della stagione 2011-2012, aveva pensato di smettere per sempre con il calcio, ma per fortuna è stato convinto a continuare da Cristiano Giuntoli, e oggi il calciatore italo-svedese classe 1990 .