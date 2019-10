Da Vespa il confronto tra Renzi e Salvini: i due Matteo si sfidano a “Porta a Porta”

Promette scintille il duello in programma stasera nel salotto di “Porta a Porta” (Ra1 1 ore 22.50) tra l’ex premier Matteo Renzi e il leader della Lega Matteo Salvini.

Si preannunciano 75 minuti di confronto serrato, con un arbitro d’eccezione, Bruno Vespa. Di fronte il fondatore di “Italia Viva” e l’ex ministro dell’Interno: un braccio di ferro senza esclusione di colpi che terrà incollati al video milioni di italiani.

Dopo la partita della Nazionale, il Paese tornerà, dunque, a dividersi in due fazioni tra sostenitori dell’uno e dell’altro leader: in Liguria le truppe renziane sono guidate da Raffaella Paita, mentre sul fronte opposto tra i più fedeli seguaci c’è il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana che è imperiese.

Entrambi i leader sono abili comunicatori e sanno usare i new media. Non sarà un confronto all’americana, non ci saranno tempi prestabiliti per le risposte, con il timone completamente in mano a Vespa che scandirà il “timing” degli interventi.

Per Matteo Renzi si tratta del primo confronto diretto dalla fondazione di “Italia Viva” in attesa della “Leopolda“, vera e propria assemblea programmatica in calendario il prossimo fine settimana.

(foto dal web)