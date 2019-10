Credito per costi discarica, Ventimiglia risarcisce l’Aimeri Ambiente Srl

Ventimiglia. Il Comune di Ventimiglia pagherà un totale di 31.985,66 euro alla società Aimeri Ambiente Srl di Rozzano (Milano) come disposto dalla sentenza del tribunale di Imperia con la quale si riconosce il credito vantato dalla società lombarda per costi e oneri di gestione dell’allora discarica provinciale “Ponticelli”.

I fatti. Con atto di citazione notificato, il 10 giugno 2014, la Aimeri ha avanzato richiesta di riconoscimento del credito vantato per la gestione della discarica (per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) già gestita dalla Ponticelli – da questa incorporata per fusione d’azienda – assumendone i relativi costi ed oneri, della copertura finale e della chiusura della discarica stessa e di tutti gli altri incombenti post-gestione così come previsti ed imposti dalla legge. La tariffa (provvisoria) originariamente prevista (pari ad € 6,37 per gli oneri di gestione ed € 3,28 per gli oneri di post-gestione) non compensava tutti i costi e gli oneri sostenuti dalla società per la gestione e post-gestione della discarica in questione. In aggiunta alle somme già corrisposte, le era stato riconosciuto l’ulteriore importo di 2.279.237 euro a titolo di saldo del compenso maturato per gli oneri post-gestione. L’importo di € 501.700,00 (oltre IVA), per gli oneri di gestione, pur riconosciuto, a titolo meramente transattivo, dalla Provincia di Imperia, in aggiunta all’originario piano tariffario, risultava del tutto inadeguato, per difetto, a compensare i costi e gli oneri effettivamente sostenuti per la gestione della discarica, Alla luce di questi e altri fatti, la Aimeri chiamò in giudizio – davanti al Tribunale di Imperia in sede civile – la Provincia di Imperia per far accertare che il compenso residuo per la gestione della discarica de qua ammontava alla complessiva somma di 7.843.702,47 euro, anziché alla minor somma di 501.700 euro (oltre IVA e interessi legali).