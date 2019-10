Imperia. Corri con Davide Re! È questo il titolo dell’evento che si è svolto al campo di atletica “Angelo Lagorio“: una corsa di 400 metri insieme al campione imperiese di ritorno dai Campionati del mondo di Doha 2019 nell’ambito della rassegna “Aspettando il… Centenario“.

L’evento è stato organizzato organizzato dal Comune di Imperia con la collaborazione di U.S. Maurina e Club Marathon e patrocinato da Coni, Miur, Uisp e Panathlon Club, rientra nel calendario di festeggiamenti di “Aspettando il Centenario“.

Oltre alla corsa terminata sotto un acquazzone è stato trasmesso trasmesso un filmato con le immagini di Davide Re dagli esordi imperiesi sino ai successi con la Nazionale ed è avvenuta la premiazione da parte del sindaco Claudio Scajola.

Al termine spazio per gli autografi.

«Un appuntamento speciale per un ragazzo -dice l’assessore allo Sport Simone Vassallo – simbolo del volto più bello di Imperia, l’Imperia dei valori sani, della passione per lo sport e della determinazione nel raggiungere i risultati. Con il sindaco abbiamo ragionato a lungo su come premiare Davide per le sue imprese sportive e abbiamo concluso che il modo migliore fosse un abbraccio da parte di tutta la comunità imperiese. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione».