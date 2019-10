Conto corrente online: tutto quello che devi sapere per scegliere al meglio

Da quando il conto corrente si è trasformato in digitale la gestione dei propri fondi è diventata più semplice. Sono molti gli istituti di credito che offrono ai loro clienti la possibilità di aprire un conto corrente online, bisogna però capire quali sono le caratteristiche principali da valutare per individuare la soluzione migliore per le proprie esigenze.

La digitalizzazione dei conti ha portato a una rivoluzione nell’universo bancario e anche a molteplici vantaggi per i clienti, sia dal punto di vista dei costi che dal punto di vista dell’utilizzo del denaro e dalla semplicità di gestione. Il settore ha dovuto adattarsi a questa innovazione e sul sito ufficiale dell’Associazione Bancaria Italiana si possono leggere tutte le normative più recenti.

Costi del conto

Il primo aspetto da valutare riguarda i costi del conto. I conti online hanno avuto successo perché rispetto a quelli tradizionali costano meno, ma questo non significa che siano del tutto gratuiti. La prima voce che si valuta è il canone annuale e va detto che questo canone, scegliendo di aprire un conto corrente online, è spesso gratuito.

Il canone non è però l’unico costo, bisogna infatti ricordare che sul denaro in giacenza può anche essere applicata l’imposta di bollo. Alcuni istituti di credito propongono soluzioni senza imposta di bollo, dunque potrebbe essere vantaggioso seguire questa strada.

Tra i costi va considerato poi l’interesse passivo, ovvero l’interesse che l’istituto di credito applica sulla somma scoperta. Per evitare questo costo è comunque sufficiente non spendere mai più di quanto si ha in giacenza sul proprio conto.

Servizi inclusi

Tutti i conti corrente online offrono ai clienti dei servizi aggiuntivi, che semplificano la vita e la gestione delle transazioni finanziarie. Al conto potrebbe essere collegata una carta di credito o una carta di debito, che potrebbe essere offerta gratuitamente o come servizio extra.

Anche il costo dei bonifici bancari e l’invio a casa dell’estratto conto cartaceo sono altri possibili costi da tenere in considerazione. È importante valutare quali sono i servizi inclusi e quali invece devono essere pagati come extra.

Interessi offerti sul denaro in giacenza

Il conto corrente può diventare anche uno strumento per far crescere i propri risparmi, soprattutto se si sceglie una soluzione con un elevato interesse attivo sul denaro in giacenza. Per i conti standard di cui si sta parlando non vengono imposti vincoli sul denaro, che potrà essere prelevato o utilizzato in qualsiasi momento.

Solitamente, l’interesse attivo offerto dai conti corrente online è più alto: gli istituti di credito possono permettersi di dare ai clienti un interesse annuale maggiore sulla liquidità perché hanno meno spese da sostenere.

Al momento, alcuni conti online propongono un interesse attivo del 3% lordo annuo, anche se nella maggior parte dei casi l’interesse attivo è nettamente inferiore. Non si può pensare che il conto digitale possa essere impiegato quale strumento di investimento, ma sicuramente con le scelte giuste e con una oculata gestione del denaro il conto online può aiutare a proteggere e ad accrescere i propri risparmi.

Come scegliere il conto online migliore

Il consiglio che si può dare a chi è intenzionato ad aprire un conto digitale è di fare un confronto tra le diverse soluzioni disponibili, prendendo in esame in particolare le caratteristiche che sono state segnalate.

Ci si può anche affidare a dei portali specializzati, che si occupano di confrontare le soluzioni finanziarie disponibili sul mercato: esempio emblematico è la guida sui migliori conti online su meteofinanza.com, la quale può tornare utile per scoprire il conto più adatto alle proprie necessità. La guida raccoglie tutti i migliori conti del momento, focalizzandosi in particolare sulle soluzioni a zero spese.