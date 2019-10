Continuano gli allenamenti per la squadra under 15 del Sanremo Baseball

Sanremo. Continuano gli allenamenti per la squadra U15 del Sanremo Baseball che attualmente è impegnata nella “Coppa Piemonte”, regione con la quale ha disputato il campionato appena terminato. Domenica mattina scorsa (13/10) i ragazzi si sono recati a Settimo Torinese per giocare altre due partite della “Coppa”.

La prima partita giocata contro il Mondovì è stata vinta per 14 a 5. A parte il primo inning – che i sanremesi continuano ad utilizzare come rodaggio – nel quale sono stati commessi alcuni errori (sulla base dei quali i nostri avversari hanno realizzato ben 4 dei 5 punti del risultato) c’è poco da raccontare, poco gioco, tante basi su ball e tutti hanno realizzato almeno una battuta valida.

La seconda partita è stata giocata contro il Fossano (da sempre considerata e dimostratasi squadra forte e competitiva) e vinta per 10 a 4. Abbiamo giocato una bellissima partita con solo 2 errori commessi in un ruolo non proprio. «Complessivamente è stato devastante Luca Dong (difensore della terza base) che ha realizzato 2 tripli e 2 assistenze impeccabili: una in seconda base ed una in prima – dice coach Cuneo – tanto che nel dopo partita è stato applaudito da tutti i suoi compagni. Sul monte di lancio, con un ottimo comportamento, si è espresso Catalano così come tra gli esterni si è comportata Chiara Zulberti, ma tutta la squadra, complessivamente, ha giocato regalandomi una grande soddisfazione».

Il piazzamento del Sanremo Baseball a questo punto è ottimo, avendo vinto 5 delle 6 partite finora giocate ed i ragazzi hanno tutte le intenzioni di portarsi a casa il Trofeo.