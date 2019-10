Consiglio comunale a Pieve di Teco: i punti all’ordine del giorno

Pieve di Teco. Torna a riunirsi questa sera, 30 ottobre, alle 21 il consiglio comunale di Pieve di Teco. Cinque i punti all’ordine del giorno compresa una variazione al bilancio, l’approvazione del regolamento Dat e soprattutto il riconoscimento delle spese per lavori di somma urgenza effettuati in estate su una condotta fognaria in frazione Moano.

Nel dettaglio questo intervento di sistemazione dell’impianto fognario, in via Regina Elena, era stato celermente effettuato dalla ditta edile Fratelli Massa per un totale di 9655 euro. Fondi già recuperati e che questa sera verranno effettivamente stanziati con il passaggio burocratico del riconoscimento.

Questo l’ordine del giorno completo:

1) Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021

2) Approvazione regolamento per l’istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat)

3) Riconoscimento delle spese per lavori di somma urgenza, relativo al ripristino della condotta fognaria in frazione Moano, via Regina Elena

4) Debiti fuori Bilancio: riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano

5) Criteri per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi. Esame e approvazione