Conflitti d’interesse e manovre per far cadere l’Amministrazione, Trucchi replica alle accuse del sindaco Ingenito

Bordighera. Attacchi strumentali, conflitti d’interesse, un disegno ben architettato per far cadere l’amministrazione della Città delle Palme. Lo sfogo del sindaco Ingenito, “intercettato” ieri sera al termine di un consiglio comunale dai toni accessi per il caso del presidente Bozzarelli e sue dichiarazioni contro il Pd, ha generato un polverone su cui il consigliere di minoranza Giuseppe Trucchi vuole vederci chiaro.

«Ho letto e riletto con attenzione e preoccupazione crescente le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Ingenito a margine del consiglio comunale di Bordighera di ieri sera e apparse oggi su Riviera24: con un tono vagamente minaccioso il sindaco allude a interessi che sarebbero dietro la azione della minoranza consigliare. Precisando il proprio pensiero aggiunge che”se gli interessi non sono delle minoranze sono di qualcuno in città, spiega il capogruppo di Semplicemente Bordighera.

Andando ulteriormente avanti il sindaco parla di “interessi di parte o posizioni che potrebbero essere riferibili a comportamenti di persone che hanno ricoperto l’incarico di assessore nella precedente amministrazione.

Infine addirittura allude a”deliberazioni fatte nell’interesse di qualcuno e non della collettività.

Personalmente sono alla mia prima esperienza amministrativa a Bordighera pur essendomi sempre interessato come cittadino della cosa pubblica.Ritengo quindi di poter affermare con serenità che le affermazioni di cui sopra non possono in alcun modo essere accettate se non verranno definite con chiarezza. In particolare – continua Trucchi - chiedo che urgentemente il Sindaco chiarisca quali sono i precisi contorni e quali gli attori degli interessi ai quali si riferisce.

Come giustamente afferma l’estensore dell’articolo si tratta di«. Ritengo che i cittadini di Bordighera e i colleghi della minoranza che conosco come persone corrette meritino un chiarimento urgente e convincente.

La azione della opposizione per quanto di mia conoscenza è mirata,certamente anche con energia e se occorre con durezza, alla verifica,alla correzione,alla proposta e alla critica verso la azione di governo.Questo è il ruolo che le norme che regolano la pubblica amministrazione le attribuiscono.Ipotizzare altri scenari senza poterli dimostrare pare pericoloso e scorretto».