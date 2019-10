Imperia. Voce e chitarra. Il duo imperiese Seawards, composto da Loris Venier e Giulia Benvenuto, ha conquistato il cuore del pubblico e della giuria di X Factor.

E’ andata in onda ieri sera la prima puntata dei Bootcamp del celebre programma di Sky che ha visto grandi protagonisti i due giovani talenti imperiesi. Con una particolare ed emozionante interpretazione del brano “Blue Lights” di Jorja Smith il gruppo si è aggiudicato una sedia che simboleggia un posto all’interno della squadra capitanata da Samuel, storico frontman del gruppo dei Subsonica.

Ora Loris e Giulia hanno davanti a sé un ultimo ostacolo, quello degli Home Visit. Riusciranno ad entrare a far parte dei live? Stando ai commenti dei giudici come Mara Maionchi che afferma: «Come mi sono piaciuti! Bravi», tutto lascia pensare a un epilogo più che positivo.