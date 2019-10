Soldano. E’ iniziata ieri sera l’avventura televisiva a “Il collegio” di Alysia Piccamiglio, la quindicenne di Soldano tra i protagonisti della quarta edizione del docu-reality targato Rai 2, quest’anno ambientato nel 1982.

Alysia e i suoi lunghi capelli biondi ricci, tratto distintivo della giovane, sono stati vittima del temuto momento del “taglio dei capelli” in cui tutti gli alunni sono costretti a finire sotto le grinfie del parrucchiere per adeguare il proprio look allo stile rigido dell’istituto. Dopo essere fuggita per evitare di sottoporsi al taglio, Alysia ha però dovuto arrendersi alle regole della scuola.

La soldanese nella vita di tutti i giorni frequenta la seconda superiore presso l’istituto Montale di Bordighera e ha deciso di partecipare al programma per mettersi alla prova, per riuscire a stare lontana dai suoi genitori e capire come si studia.