Compra online banconote false per acquistare cosmetici, denunciata donna sanremese

Sanremo. Comprava banconote false da un sito cinese on line e tentava la truffa nelle farmacie. La segnalazione è pervenuta dal titolare di una nota farmacia del centro che, dopo una prima truffa andata a buon fine, quando ha rivisto la donna aggirarsi tra i banconi in cerca di farmaci, ha chiamato la Polizia di Stato.

Gli agenti del Commissariato P.S. ntervenuti identificavano G.S., donna residente a Sanremo classe 1967, che stava tentando di acquistare dei prodotti cosmetici del valore di 4 € con una banconota falsa da 50€.

Il “colpo” sarebbe andato forse a buon fine se la predetta non avesse già acquistato, giorni addietro, nella medesima farmacia, una crema da 14€. Il pagamento, anche in quel caso, era stato effettuato con una banconota da 50€ falsa che il farmacista aveva conservato e che ha consegnato agli agenti di polizia intervenuti.

Interrogata sui fatti, la donna ammetteva di aver comprato le banconote su un sito on line cinese e che a casa ne aveva conservate delle altre. Ben 72 le banconote, tutte del medesimo taglio, rinvenute dai poliziotti nell’abitazione della truffatrice che, pentendosi del suo gesto, le consegnava spontaneamente, asserendo di essere in un momento di difficoltà economica. Il denaro veniva sequestrato e la donna denunciata per il reato di spendita di monete falsificate.