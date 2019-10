Comitato europeo delle regioni, presidente Piana: «Il ruolo delle regioni deve essere tutelato»

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato alla 136 esima Sessione plenaria del comitato europeo delle regioni, che è stata aperta lunedì scorso e si conclude oggi a Bruxelles. All’ordine del giorno il ruolo delle Regioni e delle città come pilastri dello sviluppo futuro dell’Unione Europea.

«Sono stati tre giorni di intenso lavoro – dichiara il presidente – durante i quali abbiamo affrontato i temi più cari del processo partecipativo delle istituzioni locali alle decisioni assunte a livello europeo perché, se si vuole un’Unione sempre più coesa e radicata sul territorio, – sottolinea – il ruolo delle Regioni e delle città deve essere riconosciuto e tutelato».

Proprio questi aspetti sono stati esaminati nella prima e nella seconda giornata della Sessione plenaria, ma nel corso della riunione del Comitato Europeo sono stati evidenziati anche i percorsi per tutelare le produzioni europee in agricoltura e pastorizia, per favorire un più marcato sviluppo economico, ma con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e all’incremento delle energie rinnovabili. Un altro aspetto di rilevante interesse regionale, affrontato nella Sessione Plenaria, è stato la gestione dei flussi migratori.

«Anche rispetto a questi temi– riprende il presidente – è stata sottolineata l’importanza di un processo partecipativo, perché il nostro contributo è indispensabile per attivare tutte queste politiche in modo omogeneo e capillare per costruire, così, un’Europa sempre più vicina e vivibile».