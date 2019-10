Vallecrosia. Cominciano gli impegni calcistici del settore femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy. Visto i buoni risultati raggiunti durante la stagione passata e le tante iscrizioni per la stagione 2019-2020, la società biancorossa ha deciso di puntare nuovamente sul settore femminile, formando più squadre, che sono pronte a scendere in campo.

La società parteciperà al campionato di serie C femminile, dove le ragazze biancorosse dovranno affrontare Athletic Club Liberi, Città Giardino Marassi, Fantasy La Spezia, Imperia, Priamar Liguria, Rapallo Rivarolese e Spezia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia prenderanno parte anche alla Coppa Italia ligure di serie C femminile dove scenderanno in campo contro Città Giardino Marassi, Imperia, Priamar Liguria e Rapallo Rivarolese.

Un’altra squadra affronterà il campionato regionale di Eccellenza femminile ligure, al quale partecipano Alassio FC, Superba, Genova Calcio, Genoa, Olimpic 1971, Rupinaro Sport e Vado, e la Coppa Italia femminile di Eccellenza.

Infine un’ulteriore squadra è iscritta al campionato Juniores femminile. Le ragazze biancorosse giocheranno contro Superba, Campomorone Lady, Genova Calcio, Genoa, Sampdoria e Virtus Entella.

«Molta soddisfazione per il numero sempre in crescita delle ragazze che si avvicinano a questo sport e che hanno deciso di scegliere la nostra grande famiglia – fa sapere la società – Il primo impegno sarà con la Coppa Italia femminile di Eccellenza, la squadra giocherà oggi pomeriggio alle 17.30 contro il Vado. La settimana prossima invece inizierà la Juniores».