CNA Imperia: sabato prossimo anche a Sanremo il “CNA Day”

Imperia. Per la prima volta arriva in Liguria il ‘CNA Day’: per la provincia di Imperia l’appuntamento è fissato per sabato 19 ottobre a Sanremo in via Escoffier, angolo via Matteotti dalle 10 alle 17.30.

Con #CNAascolta! la CNA esce dagli uffici e si presenta a imprenditori, pensionati e cittadini: una giornata

intera di consulenza ed assistenza per cercare un incontro e favorire un primo approccio con chi non

conosce ancora l’Associazione o per consolidare rapporti e collaborazioni già esistenti. Nelle piazze della Liguria verrà allestito un “Villaggio CNA” dove sarà possibile incontrare i dirigenti, gli addetti ed i soggetti dei settori che compongono CNA: un viaggio tra passato, presente e futuro dell’associazione per valorizzare le competenze e le risorse che ogni giorno mette in campo.

Tutti gli interessati potranno conoscere e usufruire direttamente dei numerosi servizi offerti dal mondo CNA

Imperia, che riguardano le consulenze per l’avvio e la gestione di impresa, la tutela e l’assistenza sindacale,

un ampio catalogo formativo a supporto sia degli adempimenti obbligatori sia dell’aggiornamento

professionale individuale, la promozione, la comunicazione d’impresa ed il marketing, il Caf, il Patronato e la

gestione delle pensioni, la consulenza per le imprese che lavorano o intendono lavorare in Francia e nel

Principato di Monaco, la partecipazione a fiere ed eventi. Tra i servizi, una novità rappresentata anche dal

supporto legale dedicato, che offre tutela alle imprese ed ai cittadini soci attraverso una prima consulenza

gratuita ed eventuale successiva assistenza per pratiche civili, imprenditoriali, di credito, del lavoro, ambiente e sicurezza.

E prosegue l’iniziativa tesseramento 2019 della CNA: un importante sconto verrà riservato a chi si associa

durante la giornata o aderisce ad un nuovo servizio. Non mancherà il riferimento ai temi prioritari e locali che interessano i territori ed i cittadini che li popolano; queste le tematiche degli approfondimenti:

Area CNA Imprese

– Sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera

– I corsi obbligatori e la formazione continua: presentazione del catalogo formativo

– Le Certificazioni di qualità

– Privacy e l’impatto del GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy)

– Accesso al credito per le PMI

– Incentivi, agevolazioni e contributi a fondo perduto

– Il Me.Pa. e l’AVC Pass

– Fiscalità: la fattura e lo scontrino elettronico

– Convenzioni e vantaggi riservati agli associati: perché essere soci conviene

– Artigiani in Liguria: il marchio d’eccellenza

– Consulenze sulle opportunità di San.Arti

– La promozione e la comunicazione dell’impresa

Area CNA Pensionati e Patronato

– Il Reddito di Cittadinanza

– Quota 100 e Pensioni

– Invalidità, infortuni, malattie professionali e prestazioni sociali

– Le iniziative di CNA Pensionati

– Le convenzioni riservate ai soci e le collaborazioni con altre realtà del terzo settore

Area CNA Cittadini

– ISEE e ISEU

– 730

– IMU e Contratti di locazione

– Convenzioni e vantaggi riservati ai soci: perché essere soci conviene

Per informazioni o per richiedere un appuntamento, contatta CNA Imperia ai seguenti recapiti: tel.

0184/500309 – segreteria@im.cna.it