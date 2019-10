Imperia. Importante riconoscimento per la CNA di Imperia, premiata a Roma nell’ambito del progetto nazionale “CNA davanti a tutti”. All’Auditorium di Piazza Armellini, sede nazionale dell’associazione di categoria che rappresenta 621.362 associati tra artigiani, piccoli e medi imprenditori, cittadini e pensionati, sono state premiate le realtà territoriali che, tra il 2018 e il 2019, hanno fatto registrare la crescita migliore in termini numerici: un riconoscimento ai risultati, ai progetti e alla visione del futuro. Una CNA rappresentata da 96 Sedi territoriali, 18 CNA Regionali e quasi 8.000 collaboratori con oltre 1.100 sedi operative stabili.

A ritirare il premio, consegnato dalla vicepresidente nazionale di CNA Paola Sansoni davanti ai colleghi provenienti da tutta Italia, una delegazione formata dal Presidente di CNA Imperia Michele Breccione e dal Segretario territoriale, Luciano Vazzano. “CNA è un elemento forte in una società dove le identità sono frantumate”: così Sergio Silvestrini, Segretario generale CNA, ha accolto i rappresentanti premiati delle 29 CNA, espressione di territori e regioni.

“CNA davanti a tutti” è la prima giornata dedicata alle adesioni del sistema, un’occasione per chiamare a raccolta i territori, valutare il loro lavoro e condividere esperienze e risultati: un segnale che il sistema CNA esiste, ed è forte.

“Un premio che ci fa onore”, commenta Breccione, “che ci ricompensa per l’impegno ed il lavoro svolto dalla nostra Associazione sul territorio. Un grazie al nostro Segretario Vazzano ed a tutta la nostra struttura per l’importante e costante contributo offerto alla crescita della CNA, una crescita non solo quantitativa, ma anche qualitativa”.

E continua, “E’ una grande spinta di orgoglio che ci incentiva a migliorarci sempre più nell’affiancare le imprese e gli artigiani con servizi dedicati e nell’offrire loro una presenza più capillare. Un altro importante obiettivo, infatti, è quello di prestare una maggiore attenzione ai territori, soprattutto quelli più decentrati rispetto ai maggiori centri urbani, veri punti di connessione con le aziende associate. CNA deve rappresentare un soggetto in cui le aziende e le persone possano essere orgogliose di riconoscersi: offre servizi, ma la sua vera natura nasce dalla rappresentanza, una rappresentanza moderna basata su strumenti e risorse innovativi e soluzioni che anticipino i bisogni. Come ha sottolineato il nostro Presidente Nazionale Daniele Vaccarino, abbiamo l’ambizione di pensare di avere le carte per diventare la più grande associazione di rappresentanza, abbiamo lavorato e stiamo lavorando bene e quel che si può vedere è che si sta creando un amalgama col territorio”.

Conclude Vazzano, “Il riconoscimento ottenuto è il risultato di un importante sforzo e dedizione che la squadra della CNA ha messo in campo: un grazie a tutti gli imprenditori che ci stanno riconoscendo con la loro vicinanza ed adesione questo impegno quotidiano, un impegno per essere sempre al loro fianco”.