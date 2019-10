Cittadini extracomunitari nell’Imperiese, da dove arrivano e perché

Imperia. Arrivano soprattutto dall’Europa centro orientale e dal sud America e vogliono ricongiungersi alle loro famiglie i cittadini extracomunitari presenti in provincia di Imperia al 1 gennaio 2019. A delineare l’identikit degli stranieri sul territorio provinciale è l’Istat sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Interno.

Secondo l’Istituto nazionale di statistica, nel 2018 sono stati rilasciati 5.946 permessi di soggiorno che hanno portato il numero complessivo delle persone non comunitarie regolari a 56.260. 2.850 delle autorizzazioni sono state concesse per motivi di famiglia, 1.609 per lavoro e soltanto 1.169 per asilo o per ragioni umanitarie. Parliamo di permessi al massimo di 6 mesi e secondariamente oltre i 12 mesi. I primi, infatti, hanno registrato quota 596 (52 per famiglia, 21 per lavoro, 523 altro), i secondi, invece, 405 (363 per famiglia, 42 altro)

Quanto alle acquisizioni di cittadinanza, lo scorso anno queste sono state 3.192, di cui 1.220 sono state acquisite per residenza e 811 per matrimonio (1.161 altro). Ma da dove provengono gli extracomunitari regolarmente soggiornanti nell’Imperiese? Nella suddivisione geografica dell’Istat in pole position troviamo l’Albania (10.528), poi l’Ecuador (10.421) e il Marocco (6.283). Una buona fetta è originaria anche della Cina (2.917), del Perù (2.340) e segnala 4 apolidi.