Circolo nautico di San Bartolomeo al Mare, Lamonica si dimette dalla carica di presidente

San Bartolomeo al Mare. «Preferisco evitare ulteriori polemiche e strumentalizzazioni e mi dimetto dalla carica di Presidente del Circolo nautico di San Bartolomeo al Mare. E’ una decisione che mi rattrista, perché il Sindaco mi aveva chiesto un impegno specifico verso questa associazione e sono certo che avremmo fatto cose interessanti per lo sviluppo delle attività sportive del sodalizio, creando anche opportunità per San Bartolomeo al Mare e tutto il Golfo Dianese.

Purtroppo devo stigmatizzare il comportamento dei consiglieri di minoranza che, con il loro comportamento accusatorio e non costruttivo, mi costringono a prendere questa decisione. Non è prevista alcuna remunerazione per quell’incarico, non sono previsti rimborsi, né onori: solo oneri, che volentieri lascio ad altri. Voglio sottolineare come – ancora una volta – c’è chi lavora per distruggere e non per costruire, con un comportamento come sempre orientato al contro e non al per. Purtroppo ne esce perdente San Bartolomeo al Mare» – dichiara Benito Lamonica, consigliere con delega a porto, spiagge e manifestazione Rovere d’Oro.