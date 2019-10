Circhi e mostre con animali “sorvegliati speciali”, Vallecrosia adotta le linee guida di “Cites 2006″

Vallecrosia. Buone notizie per gli amanti degli animali. Il comune della Città della Famiglia ha infatti recepito le linee guida di “Cites 2006 per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”.

Cites è l’abbreviazione di Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione ed è un accordo internazionale tra più di 180 stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio, ovvero esportazione, riesportazione e importazione di animali vivi e morti, di piante, nonché di parti e derivati.

Il documento “Cites 2006” ha le seguenti finalità: fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l’ambito di applicazione anche ad altre specie animali; proporre un protocollo operativo alle Amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all’attendamento dell’attività circense presso i Comuni italiani; -verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, anche tramite la definizione di più chiare indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e sugli arricchimenti ambientali da adottare per soddisfare esigenze etologiche; consentire alle Amministrazioni locali ed agli organi di vigilanza competenti in materia di accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all’attendamento.