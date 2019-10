Cipressa, ruba moto e causa incidente stradale: denunciato 49enne sanremese

Cipressa. È accaduto sabato pomeriggio, sulla via Aurelia all’altezza di Cipressa, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo sono intervenuti per rilevare un sinistro stradale che aveva coinvolto una Honda SH con a bordo un 49enne sanremese.

L’uomo autonomamente aveva perso il controllo del mezzo, rovinando a terra dopo una collisione contro il guardrail, riportando fortunatamente solo lievi escoriazioni. Giunti sul luogo del sinistro, accertate le condizioni mediche del ferito, i carabinieri hanno sottoposto il centauro a misurazione etilometrica riscontrando un tasso alcolico ben superiore ai limiti consentiti dalla legge e, considerati i suoi numerosi precedenti penali di natura predatoria,

hanno esperito accertamenti sul mezzo dallo stesso condotto.

Il motorino, infatti, è risultato essere di proprietà di una donna sanremese che ne aveva denunciato il furto ad inizio

mese. I militari, insospettiti, hanno perquisito il motociclo, rinvenendo sotto la sella un pistola scacciacani cal. 9, un passamontagna, grimaldelli e arnesi atti allo scasso, che sono stati posti sotto sequestro. Considerate le evidenze investigative ed i precedenti penali e di polizia, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e guida in stato di ebrezza. Il motociclo, seppur in parte danneggiato a seguito del sinistro, è stato restituito alla legittima proprietaria.