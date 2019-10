Ventimiglia. «Con l’avvicinarsi della commemorazione dei defunti non potevamo dimenticarci di quanti ci hanno lasciato. Per questo abbiamo deciso di intervenire subito sul cimitero monumentale di Ventimiglia, facendo riverniciare l’ingresso, pulendo il piazzale e piantando tanti fiori colorati, così che amici e parenti possano trovare un luogo accogliente e pulito durante le loro visite ai loro cari». A dirlo è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Scullino, che nei giorni scorsi ha lavorato per sistemare il cimitero.

«Ringrazio l’ufficio manutenzioni del Comune, gli addetti nel cimitero e i miei assessori che mi hanno sostenuto e hanno facilitato il recupero del camposanto in pochi giorni – ha detto il sindaco -. Credo sia stato fatto un bel lavoro, occorre continuare ma i miglioramenti sono già evidenti, speriamo adesso che i comportamenti dei visitatori siano adeguati al luogo “sacro” che il cimitero rappresenta. Non è solo una questione di estetica, è una questione di rispetto. Anche chi non considera più i cimiteri luoghi sacri nel senso di un tempo, poiché è terra comunale, in cui vengono seppelliti tutti i cittadini che ne hanno diritto, compresi i cittadini atei o di religioni diverse, tuttavia ciò non autorizza a comportarsi dentro il cimitero come se fossimo in una terra di nessuno. Chi ritiene di non essere tenuto a un rispetto “religioso”, è certamente tenuto a un rispetto civile per ciò che il luogo rappresenta. Quindi sarebbe educato, civile, rispettoso (e cristiano) evitare di urlare, sporcare, correre e giocare per rispetto dei defunti che vi sono seppelliti e che rendono quel luogo “sacro” al ricordo di tutti e alla preghiera di molti».